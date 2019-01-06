Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия проживают на юге Великобритании и находятся под присмотром узкого круга медицинских экспертов и спецслужб. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в службах безопасности.

По данным СМИ, службы безопасности могли предоставить Юлии оплачиваемую работу и способствовать ее интеграции в британское общество.

Отмечается, что Скрипали изменились внешне, в частности, Сергей Скрипаль сильно похудел. Издание также подчеркивает, что серьезная опасность Скрипалям не угрожает, так как, по сведениям газеты, убийство Скрипалей изначально не входило в планы «организаторов покушения».

После инцидента в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали пропали из поля зрения общественности и членов своей семьи, так как находились под программой защиты свидетелей.