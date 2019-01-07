Пашинян прокомментировал убийство в Караганде

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал сегодня убийство во время массовой драки в Караганде, пишет Спутник Армения.

Отвечая на вопрос журналиста, и.о. армянского премьера сказал, что инцидент в Караганде не мог носить межнациональный характер.

"Соболезную родственникам погибшего и подчеркиваю, что инцидент не может носить межэтнический характер. Конфликтующие стороны не были моноэтничными", — сказал Пашинян, подчеркнув, что среди инициировавших драку был и этнический казах.

Пашинян призвал армянские СМИ распространять информацию только после тщательной проверки.

Напомним, в ночь на первое января в одном из ресторанов Караганды произошел конфликт, перешедший в групповую драку, в результате которой погиб один человек. Ещё трое получили различные ножевые ранения. Согласно заявлению акимата Карагандинской области, установлены девять участников драки, восемь из которых взяты под стражу. Среди них один казах, двое армян, еще один армянин находится в розыске.