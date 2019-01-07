Мэтью Брайза: «Пашинян может пойти на риск в карабахском урегулировании»

Заур Расулзаде 7 января 2019, 22:05

Перспектива возобновления в скором будущем переговоров по урегулированию нагорно-карабахской проблемы становится, как считают многие аналитики, все более вероятной. Во всяком случае международные посредники в последнее время делают довольно оптимистичные заявления. Обнадеживающие заявления озвучивают также политики обеих сторон конфликта. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал разрешение карабахского конфликта главным приоритетом Армении. «Мы продолжим процесс мирного урегулирования во имя стабильности и мира в регионе. Урегулирование требует усилий всех сторон», - сказал он. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров еще более решительно заявил: «Считаю, что на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли взаимопонимания».

А сопредседатели Минской группы ОБСЕ как крайне положительный факт отмечают сокращение количества нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения, в чем они усматривают следствие короткой, но плодотворной беседы лидеров Азербайджана и Армении - Алиева и Пашиняна - в конце сентября в Душанбе, в кулуарах саммита СНГ. Посредники надеются, что уже скоро станет возможной их встреча, «ориентированная на результат», пишет армянское издание «Версии и комментарии».

Глава российского МИД Сергей Лавров после недавних переговоров в Баку также заявил: «У нас была очень подробная, продолжительная беседа с президентом Азербайджана. Мы почувствовали его искренний настрой на то, чтобы возобновить переговоры, чтобы искать конструктивные развязки». Лавров отметил, что после парламентских выборов в Армении предстоит сформировать правительство. «После этого, думаю, армянская сторона будет готова вместе с азербайджанскими коллегами, вместе с сопредседателями возобновить переговорный процесс», - подчеркнул он. О возможности нового этапа переговоров после армянских выборов говорят и высокопоставленные представители американской администрации, другой страны-посредника. Из всего перечисленного можно предположить, что заинтересованные стороны ждали окончания трансформации власти после армянской «бархатной революции», и все идет к тому, что переговоры по Карабаху продолжатся уже в первые недели наступившего года. Сергей Лавров их, по существу, уже анонсировал: «Будем стремиться искать не то чтобы принципиально новое решение – основы урегулирования понятны, но будем стремиться находить такие тактические, если хотите, креативные идеи, которые помогут сформировать консенсус».

Основные принципы урегулирования существуют уже более десяти лет. Они условно называются Мадридскими, поскольку в ноябре 2007 года предложены Армении и Азербайджану Минской группой ОБСЕ в испанской столице. С некоторыми видоизменениями они и сейчас являются базой переговоров. Однако и основная проблема, по которой Ереван и Баку никак не могут прийти к согласию, всё та же: это будущий статус Нагорного Карабаха. В Ереване настаивают на принципе самоопределения, причем вне пределов Азербайджана. Баку же требует, чтобы под азербайджанский контроль вначале были возвращены территории вокруг Карабаха, а сам Карабах находился исключительно в границах Азербайджана. Подъем оптимизма международных посредников, несомненно, вызван сменой власти в Армении. Ушли правившие ровно 20 лет выходцы из Карабаха, которые непосредственно участвовали в войне с Азербайджаном и не отступали от жесткой позиции по урегулированию проблемы. Сегодня к власти в Ереване пришли молодые политики, в силу своего возраста не успевшие принять участие в войне. К ним относится и сам Никол Пашинян. Между прочим, будучи редактором оппозиционной газеты, он выступал с публикациями, которые воспринимались и до сего дня воспринимаются в определенных политических кругах Армении как «недостаточно патриотичные». Так что противников новых переговоров будет немало.