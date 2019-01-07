Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил посетить Китай в обстановке полной секретности, сообщает южнокорейское информагентство Ренхап.

Отмечается, что через китайский Даньдун проследовал северокорейский спецпоезд, а сопровождение состава указывает на то, что внутри, с большой долей вероятности, находится Ким Чен Ын.

К моменту прибытия спецпоезда из Северной Кореи железнодорожный вокзал в Даньдуне оцепили сотрудники спецслужб и полицейские. Помимо этого, во время следования состава нельзя было забронировать номера в гостиницах, находящихся около железнодорожного моста, соединяющего китайский Даньдун и северокорейский Синыйчжу.