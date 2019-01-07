Названа причина крушения сухогруза с азербайджанцами
Крушение сухогруза «Волго-Балт-214» у берегов Турции, в результате которого погибли шесть человек, произошло из-за удара волны. Об этом телеканалу «112 Украина» сказал начальник Управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
«В результате удара волны судно не выдержало, разломилось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении», — сказал он.
Отметим, что ранее в понедельник турецкие СМИ сообщили, что в Черном море потерпел крушение сухогруз «Волго-Балт-214», шедший под флагом Панамы. Он вышел из российского порта Азов и направлялся в турецкий Самсун. Первоначально поступала информация, что среди членов экипажа девять украинцев, двое азербайджанцев, а также два россиянина. Позже посольство России в Анкаре опровергло информацию о наличии на борту россиян, отметив, что среди экипажа было 11 граждан Украины и двое — Азербайджана.
Среди погибших четверо украинцев и двое азербайджанцев - старший помощник капитана судна Мамедали Сурхай оглу Ибрагимов и капитан судна Турбат Кямиль оглу Исмаилов.