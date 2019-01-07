Белый дом может засекретить часть доклада спецпрокурора Мюллера

В Белом доме могут попытаться засекретить часть итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием возможного вмешательства России в выборы президента в США в 2016 году , сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.

Издание отмечает, что Мюллер может представить доклад минюсту США уже в феврале, после чего «всё может пойти наперекосяк». По утверждению источника, Белый дом, скорее всего, попытается ограничить доступ к отдельным частям документа членам Конгресса и общественности.

Ранее конгрессмены-демократы, получившие на промежуточных выборах в Конгресс большинство в палате представителей, заявили, что обнародуют доклад после получения его. По информации Bloomberg, Белый дом может помешать этому, используя полномочия исполнительной власти.

Согласно действующему законодательству США, спецпрокурор обязан предоставить итоговый доклад только руководству минюста, подобные требования по отношению к Конгрессу или общественности не предусмотрены.

Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении последних полутора лет занимается расследованием фактов, которые якобы свидетельствуют о попытках России вмешаться в избирательный процесс в США. Трамп неоднократно отвергал данную информацию.