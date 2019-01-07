Саудовская девушка отреклась от ислама и попросила убежища Видео
Власти Таиланда отказались депортировать в Саудовскую Аравию 18-летнюю Рахаф Мохаммед Кунун, которая сбежала от родных, угрожающих ей смертью за отречение от ислама, что на ее родине является крайне тяжким преступлением, сообщает Русская служба BBC.
Девушку должны были вернуть самолетом в Кувейт, где живет ее семья, но Рахаф 7 января забаррикадировалась в гостиничном номере в аэропорту Бангкока. Девушка заявила, что ее родные убьют ее за публичное отречение от ислама.
Накануне, 6 января, власти Таиланда заявили, что депортируют девушку из-за отсутствия у нее визы для посещения страны. Однако у нее есть виза Австралии, куда она и летела, чтобы попросить политического убежища. Останавливаться в Таиланде Рахаф не планировала, но на выходе из самолета в Бангкоке ее встретил саудовский дипломат. При этом в саудовском посольстве в Бангкоке заявили, что девушку остановили тайские власти за нарушение закона, а Саудовская Аравия тут ни при чем.
В выходные девушка стала публиковать в соцсетях свою историю и фото. "У себя в стране я не имею возможности ни работать, ни учиться. Я хочу быть свободной, хочу учиться и работать по своему выбору", - рассказала она. "Прошу защиты в первую очередь у следующих стран: Канады / США / Австралии / Великобритании. Я прошу любых их представителей связаться со мной", - написала девушка в Twitter.
Она также разместила свое фото, на котором сидит в комнате отеля, забаррикадировав дверь.
В итоге судьбой Рахаф обеспокоились в Human Rights Watch, а глава иммиграционной полиции Таиланда пообещал, что страна предоставит девушке максимально возможную защиту.
В Саудовской Аравии нет иных религий, кроме ислама, и перейти в другое вероисповедание невозможно. В последнее время за вероотступничество суды не выносили смертных приговоров, но Рахаф могут обвинить на родине в терроризме.