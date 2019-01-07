Девушку должны были вернуть самолетом в Кувейт, где живет ее семья, но Рахаф 7 января забаррикадировалась в гостиничном номере в аэропорту Бангкока. Девушка заявила, что ее родные убьют ее за публичное отречение от ислама.

Власти Таиланда отказались депортировать в Саудовскую Аравию 18-летнюю Рахаф Мохаммед Кунун, которая сбежала от родных, угрожающих ей смертью за отречение от ислама, что на ее родине является крайне тяжким преступлением, сообщает Русская служба BBC.

Накануне, 6 января, власти Таиланда заявили, что депортируют девушку из-за отсутствия у нее визы для посещения страны. Однако у нее есть виза Австралии, куда она и летела, чтобы попросить политического убежища. Останавливаться в Таиланде Рахаф не планировала, но на выходе из самолета в Бангкоке ее встретил саудовский дипломат. При этом в саудовском посольстве в Бангкоке заявили, что девушку остановили тайские власти за нарушение закона, а Саудовская Аравия тут ни при чем.

В выходные девушка стала публиковать в соцсетях свою историю и фото. "У себя в стране я не имею возможности ни работать, ни учиться. Я хочу быть свободной, хочу учиться и работать по своему выбору", - рассказала она. "Прошу защиты в первую очередь у следующих стран: Канады / США / Австралии / Великобритании. Я прошу любых их представителей связаться со мной", - написала девушка в Twitter.

Она также разместила свое фото, на котором сидит в комнате отеля, забаррикадировав дверь.

В итоге судьбой Рахаф обеспокоились в Human Rights Watch, а глава иммиграционной полиции Таиланда пообещал, что страна предоставит девушке максимально возможную защиту.

В Саудовской Аравии нет иных религий, кроме ислама, и перейти в другое вероисповедание невозможно. В последнее время за вероотступничество суды не выносили смертных приговоров, но Рахаф могут обвинить на родине в терроризме.