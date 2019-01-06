Трамп готовит экстренное обращение к нации
Президент США Дональд Трамп намерен обратиться к американцам по телевидению с речью о бюджетном кризисе, вызвавшем временное сокращение работы ведомств, передает The New York Times.
Уточняется, что Трамп хочет обратиться к нации по телевидению в прайм-тайм из Овального кабинета.
Между тем два американских телеканала из четверки крупнейших не хотят предоставлять эфирное время Трампу для обращения к нации. Об этом рассказал журналист The New York Times Майкл Гринбаум в Twitter.
«По меньшей мере два крупных канала все еще обсуждают — существует скептицизм по поводу предоставления эфира для политического заявления Трампа», — отметил он.