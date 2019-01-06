Пашинян о переговорах по российскому газу: «Какой провал?»

Армения продолжает вести переговоры с Россией по вопросу поставок газа, чтобы добиться долгосрочных решений, сказал журналистам и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян после заседания формирующейся фракции, пишет Спутник Армения.

«Какой провал, о каком провале вы говорите?» — заявил и.о. армянского премьера, отвечая на вопрос журналистов о результатах переговоров цены на газ, а также о реакции соцсетей на это, назвавших повышение цены на газ "провалом новых властей».



«Мы продолжаем вести переговоры, чтобы добиться долгосрочных решений. Цену на газ мы не можем рассматривать в политическом контексте, мы продолжим переговоры и выразим точку зрения, и сделаем все для защиты интересов нашей страны», — сказал Пашинян.