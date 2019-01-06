Генерал дважды отказался от предложения Трампа возглавить Пентагон

От предложения американского лидера занять традиционно востребованный высший пост в Пентагоне, по его данным, отказались по меньшей мере уже два человека. Среди них, как указывает Politico, бывший сенатор-республиканец от Аризоны Джон Кайл и отставной генерал Джек Кин.

Президент США Дональд Трамп столкнулся с трудностями при поиске преемника министра обороны Джеймса Мэттиса после его внезапной отставки, сообщает издание Politico.

Первый, по информации издания, об отсутствии заинтересованности в этой работе сообщил Белому дому на прошлой неделе. Кин, который часто консультирует Трампа, отказался от аналогичного предложения вскоре после отставки Мэттиса, пишет Politico, напоминая, что подобный оффер ему поступает уже не впервые: от должности главы Минобороны США отставной генерал отказался еще в 2016 году.

С чем связаны отказы Кина и Кайла издание не поясняет. Оба они, по данным издания, от комментариев по этому поводу отказались.

Как отмечает Politico, должность главы Пентагона — одна из самых престижных и влиятельных в администрации США, поэтому отказы Кайла и Киана «особенно поразительны».