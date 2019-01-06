В Казахстане призывают изгнать армян. Ереван обеспокоен видео
Напряженность, возникшая в казахстанском городе Караганда после убийства в ночь на 1 января в ресторане «Древний Рим» 23-летнего казаха, не спадает. Как сообщалось ранее, вышедшие на улицы тысячи протестующих карагандинцев потребовали принять меры против произвола армян, ареста и наказания убийц. Власти вывели на улицы спецназ, но не мешали при этом протестующим.
Как сообщает haqqin.az, хотя в настоящее время уличных акций протеста нет, но в соцсетях нарастают призывы к изгнанию армян из Казахстана. Местные жители обвиняют власти в бездействии в отношении произвола армян. Дело в том, что представители армянской диаспоры в Казахстане создали для себя хорошие возможности и, заняв позиции во многих доходных сферах бизнеса, живут лучше казахов.
Развитие этого инцидента в направлении межнационального конфликта серьезно встревожило Армению. 7 января начальник полиции Армении Валерий Осипян провел телефонный разговор с министром внутренних дел Казахстана Калмуханбетом Касымовым. Во время разговора Касымов заявил, что убийство будет тщательно и объективно расследовано. Также был обсужден митинг 6 января в Караганде, казахстанский министр заверил, что эта акция не имела межэтнический характер, а события находились под контролем правоохранительных органов.
Кроме того, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян созвонился в понедельник со своим казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым, были обсуждены акции протеста в Караганде и попытки превратить убийство армянами казахского юноши в межнациональный конфликт.
Отметим, что в связи с убийством арестованы восемь человек, двое из которых - армяне. Еще один участник инцидента - объявленный в розыск Нарек Гурурян - заявил в распространенном 7 января через соцсети обращении, что готов сдаться. Однако сказал, что, хотя и принимал участие в драке, но никого не убивал и готов отвечать только за свои действия.