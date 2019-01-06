Напряженность, возникшая в казахстанском городе Караганда после убийства в ночь на 1 января в ресторане «Древний Рим» 23-летнего казаха, не спадает. Как сообщалось ранее, вышедшие на улицы тысячи протестующих карагандинцев потребовали принять меры против произвола армян, ареста и наказания убийц. Власти вывели на улицы спецназ, но не мешали при этом протестующим.

Как сообщает haqqin.az, хотя в настоящее время уличных акций протеста нет, но в соцсетях нарастают призывы к изгнанию армян из Казахстана. Местные жители обвиняют власти в бездействии в отношении произвола армян. Дело в том, что представители армянской диаспоры в Казахстане создали для себя хорошие возможности и, заняв позиции во многих доходных сферах бизнеса, живут лучше казахов.