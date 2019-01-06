Эрдоган о плане Турции по урегулированию ситуации в Сирии

В статье отмечается, что турецкий лидер поддерживает решение США вывести свои войска из Сирии и что вывод американского контингента должен быть «тщательно спланирован и осуществлен совместно с правильными партнерами», в том числе с Турцией.

Анкара уверена в поражении группировки «Исламское государство» в Сирии и готова предложить собственный план нормализации ситуации в этой стране. Об этом говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованной в газете The New York Times.

«С военной точки зрения так называемое «Исламское государство» потерпело поражение в Сирии. Однако мы глубоко озабочены тем, что некоторые внешние силы могут использовать борьбу с оставшимися силами группировки как предлог для вмешательства во внутренние дела Сирии», — пишет турецкий лидер.

В материале сказано, что «Турция предлагает всеобъемлющую стратегию по искоренению причин для радикализации» в Сирии.

«Мы были тесно вовлечены в процессы в Женеве и Астане и являемся единственной заинтересованной стороной, которая может работать одновременно и с США, и с Россией. Мы будем опираться на эти партнерские отношения, чтобы выполнить задачу в Сирии», — отмечается в статье.

Как писала ранее The Wall Street Journal, Турция готова взять на себя главную ответственность в борьбе с ИГ в Сирии после решения США вывести свой контингент. На фоне этого Анкара попросила Вашингтон предоставить военную поддержку.