Госнефтефонд увеличил продажу валюты банкам

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в декабре 2018 года реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 677,1 миллиона долларов, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу SOFAZ.

В ноябре SOFAZ продал банкам 654,1 миллиона долларов. Всего с начала года азербайджанские банки купили у Фонда свыше 5,8 миллиарда долларов.

Нефтяной фонд в 2019 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2018 год в размере 10,966 миллиарда манатов.