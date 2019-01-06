Отдел политики 10:31

Трагические события в казахстанском городе Караганда обсуждают сейчас далеко за пределами Казахстана. Как напоминает haqqin.az, 1 января в ходе массовой драки был убит казах и в его убийстве подозреваются этнические армяне. По Казахстану прокатились акции протеста, в связи с чем армянское издание ArmenianReport выступило с оскорбительным заявлением: «Учитывая сущность казахов и кровное родство с «закавказскими турками», армянские погромы в Казахстане вполне могут стать реальностью».

ArmenianReport назвало казахстанское общество «бескультурным», где преобладают инстинкты. «И уже в который раз проживающие в Казахстане армяне почувствовали на себе дикий пантюркизм казахов», - пишет армянское издание. В то же время некоторые армянские аналитики попытались сбить накал страстей, объясняя, что ряд оппозиционных ресурсов, действующих за пределами Казахстана, «пытаются использовать это событие для дестабилизации ситуации в стране и дискредитации казахских властей. Поэтому не стоит хотя бы нам лить воду на мельницу этих провокаторов». «Активно распространяемая армянскими СМИ новость телеканала «БАСЕ» о том, что «казахские власти заменили имена преступников азербайджанцев на армян» - это фейк. В Казахстане нет такого телеканала, это оппозиционный ресурс, который жестко критикует Назарбаева и казахские власти» - написал один из армянских экспертов.