В Казахстане вспыхнул межнациональный конфликт: казахи против армян Экспертная оценка
Трагические события в казахстанском городе Караганда обсуждают сейчас далеко за пределами Казахстана. Как напоминает haqqin.az, 1 января в ходе массовой драки был убит казах и в его убийстве подозреваются этнические армяне.
По Казахстану прокатились акции протеста, в связи с чем армянское издание ArmenianReport выступило с оскорбительным заявлением: «Учитывая сущность казахов и кровное родство с «закавказскими турками», армянские погромы в Казахстане вполне могут стать реальностью».
ArmenianReport назвало казахстанское общество «бескультурным», где преобладают инстинкты. «И уже в который раз проживающие в Казахстане армяне почувствовали на себе дикий пантюркизм казахов», - пишет армянское издание.
В то же время некоторые армянские аналитики попытались сбить накал страстей, объясняя, что ряд оппозиционных ресурсов, действующих за пределами Казахстана, «пытаются использовать это событие для дестабилизации ситуации в стране и дискредитации казахских властей. Поэтому не стоит хотя бы нам лить воду на мельницу этих провокаторов».
«Активно распространяемая армянскими СМИ новость телеканала «БАСЕ» о том, что «казахские власти заменили имена преступников азербайджанцев на армян» - это фейк. В Казахстане нет такого телеканала, это оппозиционный ресурс, который жестко критикует Назарбаева и казахские власти» - написал один из армянских экспертов.
Haqqin.az попросил прокомментировать ситуацию известного казахстанского общественного деятеля Мухтара Тайжана.
«Сторонами конфликта были люди казахской и армянской национальностей, и этот конфликт закончился гибелью казаха. Конечно же, это всколыхнуло всю общественность страны. На улицы вышли казахи, которые потребовали депортации части армян из Караганды, - рассказывает Мухтар Тайжан. - Армянская диаспора в Караганде принесла свои извинения за свою молодежь. Но конфликт, скажем так, обрел межнациональный характер».
Как считает Мухтар Тайжан, в Казахстане проводится не совсем верная национальная политика: «В 1995 году из Конституции почему-то убрали упоминание о государствообразующей казахской нации. Но Казахстан – это национальное государство, как страны Европы, Азии. И у нас проживают представители диаспор, пользующиеся всеми гражданскими правами, но у которых есть обязанности перед государством, в котором они проживают.
«Надо быть лояльным к государству, в котором вы живете, знать его историю, понимать язык. Конечно, не стоит забывать свой фольклор, язык, об этом и речи быть не может. Но тем не менее, когда мы все это говорим – нас называют националистами», - сетует Мухтар Тайжан.
«Пусть они (армяне) занимаются бизнесом, сохраняют свою самобытность – пожалуйста. Но не стоит поднимать руку на казахов. Да и вообще ни на кого… События в Караганде вызвали большую бурю возмущения, и не только у меня. Эти конфликты чреваты большими последствиями. Я был в Баку, знаю, что армянская церковь нетронутая стоит в городе. Вот такое отношение надо ценить. Нельзя плевать в колодец, из которого ты пьешь», - заявил наш собеседник.
А в завершении беседы Мухтар Тайжан отметил, что казахи относятся к азербайджанцам как к братьям: «Нас связывают древние узы».