200 миллионов человек бастуют в Индии

Порядка 200 миллионов человек в Индии принимают участие в общенациональной двухдневной забастовке, которая началась во вторник по призыву ряда общенациональных профсоюзов и левых движений. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на лидеров профсоюзов - организаторов акции.

Участники протеста выдвинули лозунги с требованием повышения минимальной оплаты труда и пенсии в различных отраслях промышленности, улучшения социальных условий, рабочих мест для безработной молодежи и ряд других.

Забастовщики обвиняют центральное правительство в отказе защищать интересы рабочих. К акции присоединились и некоторые крестьянские и фермерские объединения.

В ряде регионов страны участники протестов перекрывают железные и автомобильные дороги. В штатах Западная Бенгалия и Керала отмечены столкновения с полицией.

Как пишут индийские СМИ, забастовка может сказаться на работе городского, междугороднего и железнодорожного транспорта, банковского сектора, страховых компаний, телекоммуникаций. В некоторых районах закрываются школы и другие учебные заведения. В городах закрыты многие магазины, лавки и офисы.