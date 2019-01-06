В России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"

"Для ВМФ разрабатывается новейшая высокоточная крылатая ракета "Калибр-М" корабельного базирования с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км. Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что создание "Калибра-М" включено в госпрограмму вооружения до 2027 года, "ракета должна быть передана флоту до конца действия программы".

Работы по созданию для Военно-морского флота новейшей крылатой ракеты "Калибр-М" с дальностью полета более 4,5 тыс. км ведутся в России. Об этом сообщил сегодня ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник добавил, что новая ракета будет отличаться от стоящих на вооружении "Калибров" как большей дальностью стрельбы, так и своими габаритами. "Ракета будет существенно больше, вес ее боевой части приблизится к 1 т", - отметил он. По словам собеседника агентства, новой ракетой планируется оснащать крупные надводные корабли, начиная с фрегатов, а также атомные подлодки. "Калибр-М" предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести как обычную, так и ядерную боевую часть", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

В настоящее время на вооружении ВМФ России стоит ракетный комплекс "Калибр". По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса "Калибр-НК", для подлодок - "Калибр-ПЛ". "Калибром", в частности, вооружаются российские фрегаты проекта 22350, корветы проекта 21631 "Буян-М", многоцелевые атомные подлодки проекта 885 типа "Ясень", неатомные субмарины проектов 877 и 636.3, другие корабли.

Максимальная масса боевой части стоящих на вооружении "Калибров", по некоторым данным, достигает 500 кг. Эти ракеты применялись российскими боевыми кораблями и подлодками для ударов по объектам террористов в Сирии.