Три тысячи тонн ворованного угля на потонувшем судне азербайджанского капитана

Затонувшее 7 января в Черном море возле побережья Турции судно VOLGO BALT 214 под флагом Панамы с членами экипажа азербайджанцами и украинцами на борту перевозило груз угля, возможно, добытого в сепаратистских ДНР И ЛНР. Об этом сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинТОТ), передает Центр журналистских расследований.

«Грузовое судно VOLGO BALT 214 под флагом Панамы, потерпевшее бедствие и затонувшее возле берегов Турции, перевозило уголь из порта Азов (Российская Федерация) в порт Самсун (Турция). Этот российский порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса к портам Турции и других стран», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что по данным мониторинговых систем для судов VOLGO BALT типа «река-море» аварии при таких погодных условиях являются предсказуемыми. На борту корабля было около трех тысяч тонн угля.

Напомним, что во время крушения судна погибли граждане Азербайджана – капитан Турбат Кямиль оглу Исмаилов и старший помощник капитана судна Мамедали Сурхай оглу Ибрагимов.