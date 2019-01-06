В Германии задержали подозреваемого в хакерских атаках на политиков

Полиция Германии задержала по подозрению в причастности к масштабной краже личных данных немецких политиков и VIP-персон 20-летнего мужчину из федеральной земли Гессен, пишет Дойче велле со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA).

Задержанный уже дал признательные показания в полном объеме.

Подозреваемый был задержан еще 6 января. На следующий день поступили сообщения, что правоохранительные органы провели обыск в квартире 19-летнего программиста в городе Хайльбронн и изъяли техническое оборудование.

На допросе программист показал, что уже давно поддерживает контакт с хакером, на которого возлагается ответственность за кражу и обнародование в интернете частных данных немецких политиков и других известных лиц, включая номера их мобильных телефонов и адреса электронной почты.