США понизили статус представительства ЕС в Вашингтоне

Администрация президента Дональда Трампа понизила дипломатический статус представительства Евросоюза в США, официально не уведомив об этом Брюссель, сообщает Дойче велле со ссылкой на представителя ЕС.

По словам представителя ЕС, этот шаг «не был хорошо воспринят» руководством Евросоюза и официальный ответ ЕС на принятую меру еще обсуждается.

Понижение ранга миссии (с дипломатического статуса государства-члена до уровня международной организации), по всей видимости, произошло в конце октября - начале ноября 2018 года, полагают дипломаты. Именно в этот период сотрудники представительства обратили внимание на то, что глава миссии не получил приглашение на ряд проходивших в Вашингтоне мероприятий. О фактическом изменении статуса дипломаты узнали после обращения к организаторам похорон бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в декабре прошлого года.

В Госдепе на запрос сотрудников миссии Евросоюза ответили, что «забыли уведомить» их, и пояснили, что «приняли соответствующее решение, поскольку руководитель протокольной службы посчитал его целесообразным».

По мнению представителя одной из стран ЕС в Вашингтоне, «речь идет не просто о протокольном вопросе, у него есть очевидный политический мотив».

Представительство ЕС в Вашингтоне действует с 1965 года.