Спецоперация МВД против наркоторговцев

Правоохранительными органами Азербайджана в результате оперативно-розыскных мероприятий по трем фактам из оборота изъято более 15 килограммов различных наркотических веществ, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, сотрудники 26-го отделения Ясамальского районного управления полиции задержали ранее судимого Габиба Мамедзаде, в доме которого было обнаружено более 1,3 кг героина.

Кроме того, на территории Сабаильского района у задержанного Самира Гамбарова изъято около 13,5 кг марихуаны, а в Хачмазском районе у жителя поселка Мухтадыр Сергея Юдина – 1,5 г героина, 10,7 гр опиума и 450 г марихуаны.

Задержанные лица переданы следствию. По всем трем фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.