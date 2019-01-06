Турция попросила передать ей все базы США в Сирии

В Анкаре состоялись переговоры турецкой делегации во главе с пресс-секретарем президента Ибрагимом Калыном и делегации США, возглавляемой советником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном, сообщает газета Hurriyet.

Переговоры состоялись в президентском комплексе за закрытыми дверями и длились 2 часа 10 минут. Объявленная же ранее пресс-конференция с участием делегаций двух стран была отменена.

Отмечается, что в ходе встречи Турция обратилась к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении.

По информации неназванных источников газеты, Турция выступает категорически против передачи 22 баз США в Сирии курдским формированиям после вывода американских войск из этой страны.