Бои между курдами и ИГИЛ в Сирии Десятки погибших
На востоке Сирии в провинции Дэйр эз-Зор боевики террористической группировки "Исламское государство" атаковали позиции курдских вооруженных формирований, пишет NEWSru.co.il.
Согласно информации, погибли девять джихадистов и 23 курдских боевика.
Курдские вооруженные формирования при поддержке возглавляемой США западной коалиции ведут наступление на последние опорные пункты ИГ в Сирии.
Исламисты воспользовались непогодой, чтобы нанести контрудар. В ходе боя террористы использовали смертников.