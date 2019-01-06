В Баку будет ветрено и дождливо
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове местами будет дождливо, днем дождь прекратится, юго-западный ветер вечером сменится сильным северо-западным, который еще больше усилится к ночи, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 754 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80-90%.
В регионах Азербайджана также ожидаются дожди, в горных районах возможен снег. Днем порывистый западный ветер.
Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов, в высокогорьях 7-11 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 января на фоне снижения атмосферного давления временами усиливающийся южный ветер в ночь с 9 на 10 января сменится на сильный северный ветер, что может сказаться на состоянии метеочувствительных людей.