Мамедъяров и Мнацаканян могут встретиться в январе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили министрам иностранных дел Азербайджана и Армении – Эльмару Мамедъяровву и Зограбу Мнацаканяну встретиться в январе этого года. Об этом Sputnik Армения сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Сопредседатели предложили провести встречу в январе. О встрече будет более детально объявлено после согласования", - отметила Нагдалян.

Последняя встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана состоялась 5 декабря в Милане при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны договорились продолжить встречи в подобном формате и сохранить динамику переговоров.