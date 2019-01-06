SOCAR: «Проверки Минналогов в SOCAR – обычная практика»

«Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является самым крупным налогоплательщиком страны, и Министерство налогов регулярно проводит проверки в компании. Проверка Министерством налогов SOCAR является обычной практикой», - говорится в заявлении SOCAR по поводу проверок Минналогов, передает Report.

В заявлении отмечается, что из-за того, что SOCAR является самым крупным налогоплательщиком, такие проверки ранее проводились очень часто, что естественно.

В заявлении отмечается также, что Министерство налогов проведением данных проверок просто выполняет свои функции.

«Компания SOCAR всегда была и будет открыта для таких проверок Минналогов. Помимо этого, SOCAR для обеспечения прозрачности своей деятельности в глазах общественности долгие годы по своей инициативе сотрудничает с одной из самых передовых аудиторских компаний мира - Ernst&Young. Ежегодно эта компания проверяет публикуемые финансовые отчеты SOCAR, утверждает их и после этой нейтральной и объективной проверки доводит эти отчеты до сведения общественности. Таким образом SOCAR обеспечивает высокую прозрачность и точность своих отчетов», - говорится в заявлении.