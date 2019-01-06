МВД Казахстана: Подозреваемый в убийстве Гурурян скрывается в России

Беглый подозреваемый по резонансному делу о массовой драке и убийстве в казахстанском городе Караганда Нарек Гурурян может скрываться в России, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел страны Жаната Сулейменова.

"В результате проведения первоначальных оперативно-следственных мероприятий установлено, что Нарек Гурурян пересек границу. На территорию Российской Федерации направлены оперативно-следственные группы... также направлена оперативно-следственная группа в Армению", — сказал Сулейменов.

По словам первого заместителя министра внутренних дел, в настоящее время санкцией суда восемь человек переведены в изолятор временного содержания.

Накануне Гурурян опубликовал видеообращение, в котором он отрицает свою причастность к убийству и заявляет о готовности сдаться властям Казахстана.