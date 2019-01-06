Евросоюз ввел санкции против иранской разведки

Связано это с подготовкой убийств иранских иммигрантов-оппозиционеров на территории Европы.

"Сильный сигнал со стороны ЕС о том, что мы не примем такого поведения в Европе", - написал глава МИД Дании Андерс Самуэльсен в Twitter.

Вопрос о расширении санкций в отношении Ирана из-за деятельности тегеранских спецслужб в Дании был рассмотрен в ноябре минувшего года на переговорах глав МИД ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

Ранее глава датской Службы разведки и безопасности (PET) заявил, что иранские спецслужбы готовили покушение на территории Дании. Иранская сторона все обвинения отвергла.