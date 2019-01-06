Эрдоган отказался от встречи с Болтоном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сказал пресс-секретарь главы турецкого государства Ибрагим Калын, пишет издание Haberler.com.

По словам Калына, причиной этого стало заявление Болтона перед его визитом в Турцию.

Ранее Болтон сказал, что США не выведут войска из Сирии, если власти Турции не пообещают не нападать на сирийских курдов. По его словам, США настаивают на обеспечении безопасности сил самообороны курдов, которые являются союзниками Вашингтона, от возможных действий со стороны Турции.

В свою очередь президент Турции назвал неприемлемыми высказывания Болтона: "Болтон делает большую ошибку, его заявление неприемлемо. Террористические организации не представляют курдов. Те, кто распространяет ложь о том, что Турция убивает курдов в Сирии, пытаются играть на настроениях мирового сообщества".

Он добавил, что "Турция в ближайшее время перейдет к решительным действиям по нейтрализации террористов в Сирии".