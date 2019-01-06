Мехман здоров без всяких докторов

«Состояние здоровья Мехмана Гусейнова хорошее. Он чувствует себя нормально и не испытывает никаких проблем». Об этом журналистам заявил член общественного комитета при Минюсте Рауф Зейни, который встретился с арестованным блогером.

По его словам, Мехман Гусейнов также повидался со своим отцом.

«Он сегодня встретился со своим отцом, представителями Красного креста и других международных организаций. У него нет жалоб на условия содержания. Наша встреча продлилась около часа. Мехман Гусейнов не жаловался на состояние здоровья», - сказал Р.Зейни.

Напомним, что М.Гусейнов был арестован 3 марта 2017 года. Решением Сураханского районного суда его приговорили к 2 годам тюрьмы.

26 декабря прошлого года Пенитенциарная служба распространила заявление о том, что во время очередных плановых обысков и досмотровых мероприятий в учреждении отбывания наказания №14 заключенный Мехман Гусейнов не подчинился законным требованиям старшего инспектора режимно-контрольного отдела лейтенанта юстиции Абдалова Али Аладдин оглу, применил против него силу и, оказав физическое сопротивление, нанес последнему телесное повреждение, а также разбросал и разбил предметы в служебном помещении.

По факту в Гарадагской районной прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 315.2 (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК.