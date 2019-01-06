3581 ребенок воспользовался услугами «Азербайджанской детской горячей линии» в 2018 году
«Детская горячая линия», созданная при поддержке ООО "Azercell Telecom" в 2010 году в целях защиты детей и их прав, представила отчет по итогам прошлого года. Следует отметить, что за 2018 год на эту горячую линию поступило 3581 обращение, из которых 1909 касались вопросов образования, 426 - психологических проблем, 235 - социальных вопросов, 497 - юриспруденции, 177 - проблем со здоровьем и 337 на другие темы. 1432 обращения поступило по внутригородским телефонам, 1995 - по мобильным телефонам и 54 - в виде СМС.
Согласно результатам анализа поступивших звонков, основной причиной беспокойства и психологических проблем у детей является слабая осведомленность родителей по некоторым вопросам. В частности, родителей волнуют такие факторы, как интровертность, страх и агрессия у детей, которые свойственны детям школьного возраста. В то же время на горячую линию поступило множество звонков от подростков, страдающих по причине межличностных конфликтов. Причиной конфликтов являются разногласия между подростками, а также недопонимание между подростками и их родителями.
Отметим, что основным принципом службы «Детской горячей линии» является конфиденциальность. Вся информация, поступающая в службу, хранится в строгой секретности.
Основной целью «Детской горячей линии» является оказание социальной, психологической и юридической помощи, эмоциональной поддержки каждому ребёнку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, предоставление ему совета по преодолению трудностей и решению проблем, а при необходимости направление ребёнка в соответствующие реабилитационные центры.
Необходимо отметить, что предлагаемая услуга предназначена для решения проблем детей из государственных детских учреждений, ребят, вынужденных жить и работать на улице, а также подвергающихся эксплуатации и насилию, столкнувшихся с психологическими и эмоциональными проблемами, несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными способностями, детей из социально неблагополучных семей, а также имеющих проблемы с законом и нуждающихся в особой заботе и защите. Отметим также и то, что в течение 8 лет ее деятельности в службу «Азербайджанской детской горячей линии» поступило 36 289 обращений.