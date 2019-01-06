Армения предлагает Азербайджану совместную охрану границы

Ереван будет приветствовать начало переговоров с Баку о совместной организации службы на государственной границе, сказал начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян, отвечая на вопрос Sputnik Армения о замене подразделений ВС Азербайджана на погранвойска.

По словам Давтяна, сама замена подразделений никак не повлияла на ситуацию на границе и вряд ли окажет какое-либо воздействие.

"На ситуацию это не повлияло ни положительно, ни отрицательно… " - дословно заявил начальник армянского Генштаба.

Он отметил также, что это процесс односторонний, то есть армянские ВС продолжают выполнять стоящие перед ними функции.

При этом, по словам Давтяна, армянская сторона будет приветствовать возможные переговоры по поводу определения границы с Азербайджаном, а также совместной организации службы в целом.

"Как это принято на государственной границе", - добавил начальник Генштаба.

Обратившись к ситуации на границе в целом, он отметил, что режим прекращения огня в основном сохраняется, и если сравнивать с предыдущими годами, то есть определенное снижение уровня напряженности, уменьшение количества выстрелов.