Бактрансагентство предупреждает водителей и пешеходов

В связи с прогнозируемым на завтра в Баку сильным ветром Бакинское транспортное агентство обратилось к пассажирам и пешеходам, говорится в сообщении БТА.

Согласно информации, агентство рекомендует пассажирам и пешеходам не выходить на проезжую часть на территории центров пересадки транспорта и в других местах, садиться и выходить из автобусов строго на остановках, а при переходе дороги пользоваться пешеходными переходами.

От водителей же требуется соблюдать допустимую скорость движения на дорогах и требование дорожных знаков.

Отметим, что Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов предупредил о сильном ветре, который ожидается завтра в Баку.