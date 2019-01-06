Нидерланды обвинили Иран в политических убийствах

Главы МИД и МВД Нидерландов Стеф Блок и Кайса Олонгрен в письме главе палаты представителей нидерландского парламента заявили о причастности Ирана к двум политическим убийствам.

"AIVD (голландская служба разведки и безопасности) имеет убедительные свидетельства того, что Иран был причастен к убийству двоих граждан Нидерландов иранского происхождения - в Алмере в 2015 году и в Гааге в 2017-м. Эти люди были противниками иранского режима", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что ЕС согласился узаконить санкции против разведслужбы Ирана за заговоры с целью убийства на территории Европы.