Морское агентство предупреждает...

В Национальный центр Государственного морского агентства поступила информация из Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов об особо опасной гидрометеорологической ситуации.

Согласно информации, завтра со второй половины дня и до полудня четверга в акватории Каспийского моря скорость северо-западного, северного ветра будет 19-24 м/сек, иногда 27-32 м/сек, в открытом море с усилением до 35 м/сек. Высота волн на Каспийском море будет достигать 2-4 и даже 6-8 метров, говорится в сообщении Государственного морского агентства Азербайджана.

В связи с этим Национальный центр агентства проинструктировал всех судовладельцев, капитанов портов, инспекторов портового контроля о проведении соответствующих мер. Проинформированы дежурные службы Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, ВВС Министерства обороны, береговой охраны Госпогранслужбы.

Судам, стоящим на якоре и находящимся в плавании на территории Службы управления движения судов даны соответствующие инструкции. Также проинформированы структуры, относящиеся к нефтегазовым платформам на море.