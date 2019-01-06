Расследовательская группа haqqin.az в данных интернет-источников и бизнес-реестров обнаружила примечательную информацию о принадлежащих родственнице экс-министра Дурие Нуриевой пакетах акций возглавляемых ею компаний и средствах этих фирм на банковских счетах.

Как уже сообщал haqqin.az, семья бывшего министра экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирова владеет в Европе бизнес-сетью, включающей многочисленные компании, отели и объекты коммерческой недвижимости. Официальными основателями и хозяевами разветвленной бизнес-структуры являются сын экс-министра Лятиф Багиров, его дочь Севиндж Багирова, сестра Дурия Нуриева, кузина Алия Нуриева и родственница Лиана Багирова.

Британский интернет-каталог (checkcompany.co.uk) в своей информационной базе о компаниях и их директорах указывает, что Дурия Сеид гызы Нуриева, 1958 года рождения, является гражданкой Азербайджана, где и проживает. С ее именем связаны как минимум три компании, совокупный уставный капитал которых составляет 172 тысячи 826 фунтов стерлингов, а на счетах этих компаний имеется 316 тысяч 196 фунтов стерлингов. Это данные трехлетней давности.

Последнее назначение Нуриевой состоялось 8 октября 2015 года, когда она была избрана директором компании ROMERSTAL INVESTMENTS LIMITED. Однако данная компания в настоящее время не задействована.

Также госпожа Нуриева в марте 2013 года была избрана на пост директора действующей и по сей день компании NORDFIELDS INVESTMENTS LIMITED. Данный пост она покинула в ноябре 2017 года.

Формально Нуриева числится также и вице-президентом Западного университета в Баку, принадлежащего Гусейнгулу Багирову. На самом же деле она – первое руководящее лицо этого вуза, поскольку формально его ректором является иностранец. В телефонных разговорах сотрудники университета иначе как ректором госпожу Нуриеву не называют, из раза в раз добавляя при этом, что на работе «в данный момент» она отсутствует.

Дурия Нуриева зарегистрирована в качестве проживающего лица в Лондоне по адресу 85-87, Borough High Street. Это здание в столице Великобритании полностью принадлежит клану Багировых.

В Британии на счетах компаний, числящихся за Дурией Нуриевой, лежат 412 тысяч фунтов стерлингов, а общая стоимость ее британских активов составляет 1,8 миллиона фунтов. (companycheck.co.uk).

Согласно данным другого источника, Дурия Нуриева в марте 2015 года стала директором компании NORDFIELDS POPINJAY LIMITED, зарегистрированной по адресу 23 Main Street, Drymen, United Kingdom, G63 0BQ (номер регистрации - SC499421).

В 2012 году Дурия Нуриева открыла в Лондоне компанию WESTERN EDUCATIONAL CONSULTANCY LIMITED (номер регистрации – 08187544). После покупки нескольких объектов коммерческой недвижимости в марте 2015 года эта компания прекратила свою деятельность. А через несколько месяцев после этого Гусейнгулу Багиров открыл в Соединенном Королевстве еще несколько фирм.