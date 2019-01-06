Экс-министр Гусейнгулу Багиров купил в Лондоне целое здание новые факты
Как уже сообщал haqqin.az, семья бывшего министра экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирова владеет в Европе бизнес-сетью, включающей многочисленные компании, отели и объекты коммерческой недвижимости. Официальными основателями и хозяевами разветвленной бизнес-структуры являются сын экс-министра Лятиф Багиров, его дочь Севиндж Багирова, сестра Дурия Нуриева, кузина Алия Нуриева и родственница Лиана Багирова.
Расследовательская группа haqqin.az в данных интернет-источников и бизнес-реестров обнаружила примечательную информацию о принадлежащих родственнице экс-министра Дурие Нуриевой пакетах акций возглавляемых ею компаний и средствах этих фирм на банковских счетах.
Британский интернет-каталог (checkcompany.co.uk) в своей информационной базе о компаниях и их директорах указывает, что Дурия Сеид гызы Нуриева, 1958 года рождения, является гражданкой Азербайджана, где и проживает. С ее именем связаны как минимум три компании, совокупный уставный капитал которых составляет 172 тысячи 826 фунтов стерлингов, а на счетах этих компаний имеется 316 тысяч 196 фунтов стерлингов. Это данные трехлетней давности.
Последнее назначение Нуриевой состоялось 8 октября 2015 года, когда она была избрана директором компании ROMERSTAL INVESTMENTS LIMITED. Однако данная компания в настоящее время не задействована.
Также госпожа Нуриева в марте 2013 года была избрана на пост директора действующей и по сей день компании NORDFIELDS INVESTMENTS LIMITED. Данный пост она покинула в ноябре 2017 года.
Формально Нуриева числится также и вице-президентом Западного университета в Баку, принадлежащего Гусейнгулу Багирову. На самом же деле она – первое руководящее лицо этого вуза, поскольку формально его ректором является иностранец. В телефонных разговорах сотрудники университета иначе как ректором госпожу Нуриеву не называют, из раза в раз добавляя при этом, что на работе «в данный момент» она отсутствует.
Дурия Нуриева зарегистрирована в качестве проживающего лица в Лондоне по адресу 85-87, Borough High Street. Это здание в столице Великобритании полностью принадлежит клану Багировых.
В Британии на счетах компаний, числящихся за Дурией Нуриевой, лежат 412 тысяч фунтов стерлингов, а общая стоимость ее британских активов составляет 1,8 миллиона фунтов. (companycheck.co.uk).
Согласно данным другого источника, Дурия Нуриева в марте 2015 года стала директором компании NORDFIELDS POPINJAY LIMITED, зарегистрированной по адресу 23 Main Street, Drymen, United Kingdom, G63 0BQ (номер регистрации - SC499421).
В 2012 году Дурия Нуриева открыла в Лондоне компанию WESTERN EDUCATIONAL CONSULTANCY LIMITED (номер регистрации – 08187544). После покупки нескольких объектов коммерческой недвижимости в марте 2015 года эта компания прекратила свою деятельность. А через несколько месяцев после этого Гусейнгулу Багиров открыл в Соединенном Королевстве еще несколько фирм.
Принадлежащая семье Багировых компания WU TRAINING CENTRE UK LTD также 10 декабря 20144 года была зарегистрирована в Лондоне на имя Дурии Нуриевой. До 31 мая 2016 года компания функционировала по адресу Borough High Street 85.
На сайте www.datocapital.uk, который специализируется на отчетах о директорах фирм, базирующихся в Великобритании, указано, что Дурия Нуриева с 2012 года по 22 августа 2017 года совершала визиты в Абердин и Эдинбург, чтобы пройти процедуру избрания на должность директора принадлежащих ей компаний. (https://www.datocapital.uk/executives/Duriya-Nuriyeva.html)
Это информация, размещенная в бизнес-реестрах Великобритании. Однако география компаний, связанных с сестрой бывшего министра, не ограничивается лишь Туманным Альбионом. Имя Дурии Нуриевой фигурирует в качестве учредителя и исполнительного директора компании İsla İnvestment. В 2011 году она была зарегистрирована в Чехии. (https://rejstrik-firem.kurzy.cz/24835951/isla-investment-sro/)
Что касается Германии, то и здесь госпожа Нуриева является директором компании WU IMMO CENTER GMBH, которую основал ее племянник. Уставный капитал компании составляет 25 тысяч евро. (https://web2.cylex.de/firma-home/wu-immo-center-gmbh-11708373.html)
Она же является директором еще одной компании семьи Багировых – кипрской WELGEAR INVESTMENTS LIMITED (http://cy-check.com/welgear-investments-limited/308943.html). Эта фирма оказывает риелторские услуги.
На имя Нурии ханум зарегистрирована и компания в Турции. Это Otak Turizm Otelcilik İnşaat Limited Şirketi, офис которой расположен по адресу Barbaros Mah. Leylak Sok. Ağaoğlu Andromeda C4 Blok D. 50 Ataşehir (http://www.firmailanlari.com/Firmalar/Otak-Turizm-Otelcilik-Insaat-Limited-Sirketi-241769).
Все компании, зарегистрированные на имя Нуриевой, были открыты в период, когда ее брат Гусейнгулу Багиров занимал должность министра. Вероятнее всего, регистрация компаний на ее имя носит формальный характер - огромной бизнес-империей семейства Багировых управляет сын экс-министра Гусейнгулу Багирова – Лятиф Багиров.