Россиянка, вылетавшая рейсом Баку - Стамбул, пыталась незаконно вывезти из Азербайджана около 220 г золотых украшений с бриллиантами, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, женщина была задержана за то, что при прохождении через рентген-аппарат в зоне А первого терминала аэропорта на мониторе появилось изображение подозрительных предметов.

До проверки гражданке России было предложено добровольно предъявить незадекларированный товар. Она отдала таможеннику мешочек с пятью колье, спрятанными на поясе. При прохождении повторной проверки во внутренних органах пассажирки было обнаружено еще два небольших мешочка. Осмотр выявил в них еще пять колье, пять комплектов (серьги + кольцо), комплект из кулона, кольца и серег, четыре пары серег и кольцо 750-й и 583-й пробы, инкрустированные бриллиантами.

В связи с произошедшим проводится расследование.