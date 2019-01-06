Ильхам Алиев выделил деньги на дорогу в Балакене
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства автомобильной дороги Балакен - Газбина - Ититала в Балакенском районе, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, с целью продолжения строительства автодороги Балакен - Газбина - Ититала, соединяющей десять населенных пунктов, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 4,4 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.