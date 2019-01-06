Отец Мехмана Гусейнова: «Я отнес сыну яблоки, гранаты и продукты»
Отец блогера Мехмана Гусейнова Рафик Гусейнов сегодня посетил сына в Бакинском СИЗО №1. Это была их первая встреча после начала им голодовки, передает агентство Turan.
«Моя встреча с Мехманом длилась более часа. Он выглядел вялым и сонливым. Начальник учреждения обещал, что не будет препятствовать нашим встречам в будущем», - сказал Рафик Гусейнов.
«Я ему купил яблоки, гранаты, различные продукты и обещал принести все, что он хочет. Просил его съесть все это, ну а если нет, то пусть отдаст сокамерникам. Не знаю, послушает ли он меня или нет», - сказал отец Мехмана Гусейнова.
Напомним, что М.Гусейнов был арестован 3 марта 2017 года. Решением Сураханского районного суда его приговорили к 2 годам тюрьмы.
26 декабря прошлого года Пенитенциарная служба распространила заявление о том, что во время очередных плановых обысков и досмотровых мероприятий в учреждении отбывания наказания №14 заключенный Мехман Гусейнов не подчинился законным требованиям старшего инспектора режимно-контрольного отдела лейтенанта юстиции Абдалова Али Аладдин оглу, применил против него силу и, оказав физическое сопротивление, нанес последнему телесное повреждение, а также разбросал и разбил предметы в служебном помещении.
По факту в Гарадагской районной прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 315.2 (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК.