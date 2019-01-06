Отец Мехмана Гусейнова: «Я отнес сыну яблоки, гранаты и продукты»

Отец блогера Мехмана Гусейнова Рафик Гусейнов сегодня посетил сына в Бакинском СИЗО №1. Это была их первая встреча после начала им голодовки, передает агентство Turan.

«Моя встреча с Мехманом длилась более часа. Он выглядел вялым и сонливым. Начальник учреждения обещал, что не будет препятствовать нашим встречам в будущем», - сказал Рафик Гусейнов.

«Я ему купил яблоки, гранаты, различные продукты и обещал принести все, что он хочет. Просил его съесть все это, ну а если нет, то пусть отдаст сокамерникам. Не знаю, послушает ли он меня или нет», - сказал отец Мехмана Гусейнова.