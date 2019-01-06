Представитель турецкой компании Midek İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti Мустафа Вейсель Гюльдоган обратился к начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямрану Алиеву с жалобой на бывшего председателя совета директоров Палаты по контролю над финансовыми рынками Руфата Асланлы, сообщает Qafqazinfo.

В своем письме в Генпрокуратуру Гюльдоган сообщил, что в 2012 году между представителем их компании Муратом Ийигерюром и Руфатом Асланлы был заключен договор об оснащении квартиры Руфата Асланлы в элитном жилом комплексе Roseville Apartments и виллы в Гедабеке предметами декора, техническим оборудованием, мебелью, люстрами и шелковыми коврами. В рамках этого соглашения турецкая компания приобрела за рубежом и оборудовала квартиру Асланлы общей площадью 620 кв. метров и виллу в виде замка в Гедабеке всем необходимым.

Помимо всего этого, по заказу Руфата Асланлы для его внушительных апартаментов в элитном жилом комплексе Roseville Apartments, полученных путем объединения трех квартир, а также его загородного имения в Гедабеке были закуплены за границей и украшены вензелем Aslanli ковры, полотенца и ароматное мыло.

Для оснащения роскошного жилья Руфата Асланлы из Турции были отправлены десятки большегрузных автомобилей с закупленным оборудованием и материалами.

По словам заявителя, он сам вместе с супругой Асланлы - Лейлой ездил на венецианский остров Мурано, где она выбрала для своих апартаментов 65 люстр. Эксклюзивные светильники были приобретены за 80 тысяч евро.

Затем они отправились в Милан, где приобрели специально вытканные шелковые ковры с вензелем Aslanli, а также более 200 предметов мебели производства самой дорогой и престижной итальянской компании BELCOR. Мебель обошлась заказчикам в 410 тысяч евро.