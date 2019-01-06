Замок Руфата Асланлы: 65 люстр, шелковые ковры, самая дорогая мебель в мире грязные князья или из грязи в князи
Представитель турецкой компании Midek İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti Мустафа Вейсель Гюльдоган обратился к начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямрану Алиеву с жалобой на бывшего председателя совета директоров Палаты по контролю над финансовыми рынками Руфата Асланлы, сообщает Qafqazinfo.
В своем письме в Генпрокуратуру Гюльдоган сообщил, что в 2012 году между представителем их компании Муратом Ийигерюром и Руфатом Асланлы был заключен договор об оснащении квартиры Руфата Асланлы в элитном жилом комплексе Roseville Apartments и виллы в Гедабеке предметами декора, техническим оборудованием, мебелью, люстрами и шелковыми коврами. В рамках этого соглашения турецкая компания приобрела за рубежом и оборудовала квартиру Асланлы общей площадью 620 кв. метров и виллу в виде замка в Гедабеке всем необходимым.
Помимо всего этого, по заказу Руфата Асланлы для его внушительных апартаментов в элитном жилом комплексе Roseville Apartments, полученных путем объединения трех квартир, а также его загородного имения в Гедабеке были закуплены за границей и украшены вензелем Aslanli ковры, полотенца и ароматное мыло.
Для оснащения роскошного жилья Руфата Асланлы из Турции были отправлены десятки большегрузных автомобилей с закупленным оборудованием и материалами.
По словам заявителя, он сам вместе с супругой Асланлы - Лейлой ездил на венецианский остров Мурано, где она выбрала для своих апартаментов 65 люстр. Эксклюзивные светильники были приобретены за 80 тысяч евро.
Затем они отправились в Милан, где приобрели специально вытканные шелковые ковры с вензелем Aslanli, а также более 200 предметов мебели производства самой дорогой и престижной итальянской компании BELCOR. Мебель обошлась заказчикам в 410 тысяч евро.
Мурат Ийигерюр неоднократно проводил переговоры с Руфатом и Лейлой Асланлы в офисе компании в стамбульском районе Левент или фешенебельном отеле Four Seasons, где предпочитала селиться на время поездок в Турцию эта семейная чета. Там муж с женой выбрали и отобрали три потайных сейфа ручной работы, обои производства США, мебель для балконов, сотни предметов декора, смарт-туалеты, работающие по голосовым командам, двери, сканировавшие отпечатки пальцев, винные ящики с холодильниками, специально изготовленные занавеси, покрывала, ароматное мыло, полотенца и другие предметы с фамильным вензелем Aslanli. Все это было отправлено супругам в Баку.
Практически все предметы декора, мебель и другие принадлежности обстановки были приобретены в США, Великобритании, Бельгии, Франции и Италии. Затем все это было доставлено в Турцию, а уж оттуда в Баку. Общая стоимость всего закупленного фирмой для семьи Асланлы составила 1 миллион 411 тысяч 65 долларов.
До 2016 года Руфат Асланлы частями выплатил турецкой компании 603 тысячи 14 долларов. Однако на сегодняшний день его задолженность турецким бизнесменам составляет 808 тысяч 51 доллар.
Мустафа Гюльдоган в своем заявлении в Генпрокуратуру утверждает, что соглашение с их компанией Асланлы подписывал лично, однако все заказы по его указанию оформлялись на имя его помощника Эльмара Ислам оглу Исаева. В деловой переписке Исаев вел переговоры от имени Руфата Асланлы.
Мустафа Гюльдоган уверяет, что он несколько раз связывался с Руфатом Асланлы по поводу его долга, однако бывший глава Палаты по надзору над финансовыми рынками заявил турецкому бизнесмену, что он впервые слышит об этой компании и ничего не заказывал, а значит, платить не собирается. А когда Руфату Асланлы показали документы, он заявил, что заказы делал его помощник Э.Исаев. Он к тому же пригрозил турецким бизнесменам, что если они подадут на него в суд, то понесут еще больший ущерб.
В своем обращении к Кямрану Алиеву Мустафа Гюльдоган просит возбудить против Руфата Асланлы уголовное дело по статьям 178 (Мошенничество), 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 309 (Превышение должностных полномочий, совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических или юридических лиц либо охраняемым законом интересам общества или государства).