Путин попробовал сходить в Эрмитаж и не смог

Президент России Владимир Путин рассказал, что не смог попасть в Эрмитаж 7 января. Его слова приводит РИА Новости.

Глава российского государства отметил, что филиальная сеть крупных музеев должна быть более развитой.

«Хотел вчера сходить в Эрмитаж, говорят, Эрмитаж закрыт. Был бы филиал здесь, в Калининграде, я пришел бы сюда», — сказал он в ходе совещания в Калининграде по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах страны.

Традиционно по понедельникам музейный комплекс закрыт для посещений.

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