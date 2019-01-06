Путин попробовал сходить в Эрмитаж и не смог
Президент России Владимир Путин рассказал, что не смог попасть в Эрмитаж 7 января. Его слова приводит РИА Новости.
Глава российского государства отметил, что филиальная сеть крупных музеев должна быть более развитой.
«Хотел вчера сходить в Эрмитаж, говорят, Эрмитаж закрыт. Был бы филиал здесь, в Калининграде, я пришел бы сюда», — сказал он в ходе совещания в Калининграде по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах страны.
Традиционно по понедельникам музейный комплекс закрыт для посещений.