Турция возобновила импорт иранской нефти

Турция возобновила импорт иранской сырой нефти после месячного перерыва в ноябре, когда были введены американские санкции против Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Соединенные Штаты предоставили Турции и другим странам временное освобождение от санкций. Турция заявила, что ей позволено импортировать 3 миллиона тонн нефти в год, что эквивалентно примерно 60 000 баррелей в день.

До возобновления санкций Турция импортировала около 200 000 баррелей в сутки иранской нефти.

Турция сократила импорт из Ирана за несколько месяцев до введения санкций в начале ноября. Ее импорт упал до нуля в ноябре. Но в декабре Турция возобновила поставки.