Нефть продолжает дорожать

Рост нефтяных котировок продолжается седьмой торговый день подряд. Как сообщает Bloomberg, в ходе торгов 8 января стоимость барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE добралась до $58,48 (+2%).

Недельный рост отмечается впервые с 2017 года. Эксперты подчеркивают, что цены на нефть растут на фоне сообщений о сокращении запасов нефти в США и ожиданий по сокращению добычи странами ОПЕК и партнерами альянса, а также заявлений президента США Дональда Трампа об успешном ходе торговых переговоров с Китаем, передает СМИ.

Напомним, в декабре 2018 года участники соглашения ОПЕК+ договорились продлить до конца июня 2019 года сокращение добычи на 1,2 млн барр. в сутки.