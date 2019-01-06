В Саудовской Аравии пытаются решить проблему «тайных разводов»

Женщины Саудовской Аравии будут получать текстовые сообщения, в случае если их мужья подали на развод. Соответствующий закон вступил в силу в минувшие выходные, пишет Huffington Post.

Постановление Министерства юстиции направлено на решение постоянной проблемы «тайных разводов», когда мужчины разводятся со своими женами, не сказав им об этом. Закон является «шагом, направленным на защиту прав женщин-клиентов», говорится в заявлении Министерства юстиции.

Каждое текстовое сообщение будет содержать номер свидетельства о разводе и название соответствующего суда. Женщины также смогут получить доступ к документам о разводе через веб-сайт министерства.

«Новая мера обеспечивает женщинам права на получение алиментов после развода», - заявил Bloomberg саудовский адвокат Нисрин аль-Гамди.