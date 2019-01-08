Иран обвинил Европу в укрывании террористов

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страны Евросоюза (ЕС) несут ответственность за укрытие террористов. Об этом политик написал на своей странице в Твиттере.

По словам министра, европейские страны, в числе которых Дания, Нидерланды и Франция, укрывают на своей территории членов организации моджахедов иранского народа, а эта организация совершила убийства 12 тысяч граждан Ирана, а также потворствовала преступлениям Саддама Хусейна и других террористов.

«Обвинения в адрес разведслужбы Ирана не освободят Европу от ответственности за укрытие террористов», — заявил Зариф.