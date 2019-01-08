Bloomberg раскрыл секретный план: Россия поглощает Беларусь

Агентство отмечает, что белорусский лидер Александр Лукашенко хотел бы получить только экономические выгоды от более тесного союза с Россией, такие как дешевая нефть и газ, но не потерю суверенитета. Однако объединение с Беларусью стало политически привлекательным для российских властей, подчеркивает СМИ.

Во-первых, воссоединение с белорусами может быть «компенсацией» россиянам за недавний разрыв с некогда дружественной Украиной. Кроме того, российский лидер может возглавить Верховный государственный совет в 2024 году. Издание напоминает, что данный орган был создан после подписания в 1997 году между РФ и Беларусью рамочного союзного договора, который описывает федерацию двух государств с единой валютой, флагом и эмблемой, общим рынком и единой судебной системой.

По данным СМИ, в сложившейся ситуации Лукашенко может искать помощи на Западе, однако и это для него не вариант, так как США и ЕС могут подорвать его почти абсолютную власть.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что слияние России и Беларуси не является предметом обсуждения.