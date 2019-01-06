ЕС вводит новые санкции против Ирана

Евросоюз вводит новые санкции против Ирана. Как сообщил в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, штрафные меры направлены против иранских спецслужб «в связи с их преступными замыслами, которые планируются на европейской территории».

«Сильный сигнал ЕС о том, что мы не приемлем такого поведения в Европе», - продолжил министр, передает DW.

Правительство Нидерландов на своем сайте сообщило, что ЕС, отчасти по рекомендации Гааги, ввел санкции против иранского Министерства информации, возглавляющего спецслужбы, а также двоих иранцев. Причиной послужило обвинение в причастности к подготовке нападений на территории ЕС, говорится далее в сообщении. Брюссель ожидает, что Иран будет сотрудничать, чтобы ответить на возникшие к нему вопросы, и при необходимости поможет следственным действиям.