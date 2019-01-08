Вскоре после публикации на сайте haqqin.az интервью с известным казахстанским общественным деятелем Мухтаром Тайжаном за ним пришли сотрудники правоохранительных органов Казахстана.

Все дело в инциденте, в котором оказались замешаны армяне и казахи, и который закончился гибелью казаха. Мухтар Тайжан назвал произошедшее межнациональным конфликтом.

Казахстанский общественный деятель провел в департаменте полиции более четырех часов, но после выхода поблагодарил Маулена Ашимбаева – первого заместителя партия «Нур Отан» (партия основана президентом Нурсултаном Назарбаевым) за его «принципиальный пост» в соцсетях, в котором Маулен Ашимбаев фактически повторил тезисы Мухтара Тайжана о том, что «казахский народ является государствообразующей нацией».