Нефть уверенно растет: Brent - около $60

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенный рост. Подъем длится уже восьмую сессию подряд, чего не происходило с середины 2017 года, отмечает Dow Jones.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро среды подорожали на $0,81 (1,38%) - до $59,53 за баррель. В предыдущий день их цена поднялась на $1,39 (2,42%), составив на закрытие $58,72 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $0,81 (1,63%) - до $50,59 за баррель.

The Wall Street Journal сообщает, что Саудовская Аравия, крупнейший мировой производитель нефти, планирует сократить экспорт примерно до 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу января, что на 800 тыс. б/с ниже уровня ноября.