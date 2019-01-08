В Баку едет президент Зимбабве
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва планирует посетить Азербайджан. Об этом заявил пресс-секретарь президента Джордж Чарамба, сообщает Report со ссылкой на издание Newsdze Zimbabwe.
Согласно информации, Э. Мнангагва также посетит Россию, Беларусь, Казахстан и примет участие в Давосском экономическом форуме.
"Азербайджан и Казахстан - богатые углеводородами страны, одни из самых быстроразвивающихся, интересные к тому же с точки зрения энергетики и туризма",- отметил Дж.Чарамба, подчеркнув, что в случае с Азербайджаном Зимбабве надеется на сотрудничество в сфере табачной промышленности и строительства.