Взрыв в жилом доме в Баку: есть погибшие Фото
В Ясамальском районе Баку в одноэтажном двухкомнатном деревянном доме, общей площадью 72 квадратных метра, произошел взрыв, перешедший в пожар, сообщает сайт МЧС.
Согласно информации, взрывная волна обрушила несущую стену дома на автомобиль Tofaş, стоящий неподалеку. В результате пожара сгорели горючие конструкции дома.
Пожарники и спасатели обнаружили тела членов одной семьи - 63-летних Айдына Аждар оглу Мамедова и Хураман Джахангир гызы Мамедовой, а также 26-летней Айгюн Айдын гызы Мамедовой.
Находящиеся вблизи дома были защищены от огня. Пожар был потушен пожарными расчетами.
Соответствующие структуры в настоящее время проводят расследование в связи с происшествием.
Издание Qafqazinfo распространило фото с места происшествия.